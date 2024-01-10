МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Американские корабли, оснащенные ракетами "Томагавк", представляют одну из главных угроз для национальной безопасности России, заявил главком ВМФ России Николай Евменов в беседе с изданием "Красная звезда". Морская авиация ВМФ России получит новые модели ударных беспилотников

"Патрулирование в море на постоянной основе кораблей — носителей крылатых ракет большой дальности "Томагавк" с возможностью нанесения массированного удара по объектам на большей части территории России", — отметил Евменов.

Главком ВМФ также добавил, что существуют и другие факторы, влияющие на формирование угроз военной безопасности океанских и морских направлений России. Так, в Атлантическом, Тихом океанах и Средиземном море базируются сильные группировки ВМС иностранных государств. Планы некоторых стран в отношении Арктики также вызывают неуверенность, включая пересмотр статуса Северного морского пути и возможное размещение военных кораблей.

По словам адмирала, ВМС США и Великобритании активно осваивают Арктический бассейн с использованием атомных подводных лодок. Он заключил, что для противодействия угрозам необходимо иметь современный ВМФ, который вместе с другими видами Вооруженных сил обеспечит ядерное и неядерное сдерживание агрессии и защиту национальных интересов России.

Согласно информации из открытых источников, основными носителями крылатых ракет "Томагавк" являются эсминцы типа "Арли Берк" и крейсера типа "Тикондерога" ВМС США.