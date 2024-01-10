МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Концерн "Калашников" по итогам прошедшего года в 8 раз нарастил гособоронзаказ по поставкам снайперских винтовок, сообщили в пресс-службе компании. "Калашников" раскрыл, когда начнутся поставки обновленного АК-12

"В 2023 году государственный оборонный заказ на поставку снайперских винтовок производства концерна "Калашников" вырос в 8 раз по сравнению с 2022 годом. Помимо снайперской винтовки Чукавина (СВЧ) и снайперской винтовки Драгунова (СВД), "Калашников" продолжает поставлять 7,62-мм снайперские винтовки Драгунова со складывающимся прикладом (СВДС) и 7,62-мм снайперские винтовки СВ-98", — говорится в сообщении.

В концерне напомнили, что "Калашников" начал серийные поставки СВЧ в 2023 году, первая серийная партия была передана заказчику в декабре.

Разработанная в концерне снайперская винтовка Чукавина (шифр работы — "Жнец") нового поколения должна обеспечивать поражение одиночных целей первым выстрелом на дальности до километра.

Полуавтоматический стрелковый комплекс разработан под два патрона — отечественный винтовочный 7,62 на 54 миллиметра и патрон НАТО 7,62 на 51. Масса СВЧ без боеприпасов составляет 4,6 килограмма, длина в зависимости от версии — до 115 сантиметров, емкость магазина — десять патронов.