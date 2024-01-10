2024-01-10T13:30:04+03:00
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Концерн "Калашников" нарастил гособоронзаказ по снайперским винтовкам
ВПК
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Концерн "Калашников" по итогам прошедшего года в 8 раз нарастил гособоронзаказ по поставкам снайперских винтовок, сообщили в пресс-службе компании. "В 2023 году государственный... ПРАЙМ, 10.01.2024
впк, экономика, новости, россия, концерн калашников, гособоронзаказ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Концерн "Калашников" по итогам прошедшего года в 8 раз нарастил гособоронзаказ по поставкам снайперских винтовок, сообщили в пресс-службе компании.
"В 2023 году государственный оборонный заказ на поставку снайперских винтовок производства концерна "Калашников" вырос в 8 раз по сравнению с 2022 годом. Помимо снайперской винтовки Чукавина (СВЧ) и снайперской винтовки Драгунова (СВД), "Калашников" продолжает поставлять 7,62-мм снайперские винтовки Драгунова со складывающимся прикладом (СВДС) и 7,62-мм снайперские винтовки СВ-98", — говорится в сообщении.
В концерне напомнили, что "Калашников" начал серийные поставки СВЧ в 2023 году, первая серийная партия была передана заказчику в декабре.
Разработанная в концерне снайперская винтовка Чукавина (шифр работы — "Жнец") нового поколения должна обеспечивать поражение одиночных целей первым выстрелом на дальности до километра.
Полуавтоматический стрелковый комплекс разработан под два патрона — отечественный винтовочный 7,62 на 54 миллиметра и патрон НАТО 7,62 на 51. Масса СВЧ без боеприпасов составляет 4,6 килограмма, длина в зависимости от версии — до 115 сантиметров, емкость магазина — десять патронов.