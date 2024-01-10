Politico: Трамп предупредил ЕС, что США не придут на помощь в случае нападения
МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Европа может остаться "сама по себе" в случае избрания президентом США Дональда Трампа, заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, пишет издание Politico.
Ранее Бретон предложил создать оборонный фонд ЕС объемом в 100 миллиардов евро для наращивания производства вооружений в объединении.
"Он (Трамп — прим. ред.) может вернуться. Поэтому сейчас, больше чем когда-либо, мы осознаем, что мы сами по себе. Мы являемся членами НАТО, почти все. Конечно, у нас есть союзники, но у нас нет другого выбора, кроме как значительно увеличить эти показатели и быть готовыми, что бы ни случилось", — заявил Бретон.
Он напомнил, что Дональд Трамп еще в 2020 году предупреждал Евросоюз, что Штаты не окажут военную помощь Европе, если та подвергнется нападению.
Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года. Опросы показывают, что Трамп — явный фаворит праймериз Республиканской партии. Как ожидается, ему будет противостоять действующий президент США Байден. Согласно опросам, Трампу вполне по силам победить в 2024 году.
https://1prime.ru/vpk/20240110/842763057.html