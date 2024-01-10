МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Европа может остаться "сама по себе" в случае избрания президентом США Дональда Трампа, заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, пишет издание Politico. Трамп предрек крах американской экономики, пишет СМИ

Ранее Бретон предложил создать оборонный фонд ЕС объемом в 100 миллиардов евро для наращивания производства вооружений в объединении.

"Он (Трамп — прим. ред.) может вернуться. Поэтому сейчас, больше чем когда-либо, мы осознаем, что мы сами по себе. Мы являемся членами НАТО, почти все. Конечно, у нас есть союзники, но у нас нет другого выбора, кроме как значительно увеличить эти показатели и быть готовыми, что бы ни случилось", — заявил Бретон.

Он напомнил, что Дональд Трамп еще в 2020 году предупреждал Евросоюз, что Штаты не окажут военную помощь Европе, если та подвергнется нападению.

Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года. Опросы показывают, что Трамп — явный фаворит праймериз Республиканской партии. Как ожидается, ему будет противостоять действующий президент США Байден. Согласно опросам, Трампу вполне по силам победить в 2024 году.