ВАРШАВА, 13 янв — ПРАЙМ. Польша и ее союзники якобы подняли в воздух военные самолеты из-за "активности авиации России", сообщило Оперативное командование Вооруженных сил страны. Польша выступила против продления беспошлинной торговли с Украиной

"Сообщается, что наблюдается повышенная активность дальней авиации России, которая связана с намерением нанести удары по территории Украины", — рассказали в ведомстве.

Более того, уточняется, что были запущены все необходимые процедуры "для обеспечения безопасности польского воздушного пространства".

В ведомстве также предупредили граждан страны, что из-за полетов польской и союзной авиации может возникнуть повышенный уровень шума, особенно на юго-востоке республики.

Позднее власти Польши проинформировали, что военные самолеты страны и ее союзников прекратили операцию.