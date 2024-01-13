2024-01-13T12:48:23+03:00
2024-01-13T12:48:23+03:00
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В Польше испугались "активности российской авиации"
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Польша и ее союзники якобы подняли в воздух военные самолеты из-за "активности авиации России", сообщило Оперативное командование Вооруженных сил страны. "Сообщается, что... ПРАЙМ, 13.01.2024
впк, экономика, новости, россия, польша, авиация
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВАРШАВА, 13 янв — ПРАЙМ. Польша и ее союзники якобы подняли в воздух военные самолеты из-за "активности авиации России", сообщило Оперативное командование Вооруженных сил страны.
"Сообщается, что наблюдается повышенная активность дальней авиации России, которая связана с намерением нанести удары по территории Украины", — рассказали в ведомстве.
Более того, уточняется, что были запущены все необходимые процедуры "для обеспечения безопасности польского воздушного пространства".
В ведомстве также предупредили граждан страны, что из-за полетов польской и союзной авиации может возникнуть повышенный уровень шума, особенно на юго-востоке республики.
Позднее власти Польши проинформировали, что военные самолеты страны и ее союзников прекратили операцию.