МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Швеция намерена построить две подводные лодки в ответ на "угрозы" со стороны Российской Федерации, сообщает издание Politico. Fria Tider: в Швеции еще никогда не было столько взрывов и перестрелок

По данным издания, речь идет о Дизель-электрические 66-метровые подводные лодки Blekinge и Skane, названные в честь двух шведских графств,

Как сообщают авторы материала, подлодки "будут спущены на воду в 2027 и 2028 годах и предназначены для патрулирования восточных районов НАТО в Балтийском море".

Подчеркивается, что задача обеих субмарин заключается в противодействии "угрозам" со стороны Москвы на фоне обострения отношений между Российской Федерацией и государствами Европы.

Blekinge и Skane, как подчеркивается в статье, станут первыми новыми подлодками, которые получит Швеция с 1990-х годов. При этом авторы напомнили, что проект A26, по которому будут строиться субмарины, разрабатывался дольше десятилетия.

"Это первые новые подводные лодки Швеции, построенные с середины 1990-х годов, которые присоединятся к четырем старым кораблям флота этого скандинавского государства", — указывается в статье.

Российское руководство многократно заявляло, что не угрожает ни одной из стран-членов НАТО, но не будет игнорировать потенциально опасные для ее интересов действия.