2024-01-15T15:33:52+03:00
2024-01-15T15:33:52+03:00
2024-01-15T15:33:52+03:00
2024
https://1prime.ru/vpk/20240115/842801198.html
В Киеве пожаловались на поставки западного оружия
ВПК
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Евросоюз поставил Украине только 300 тысяч снарядов, не миллион обещанных, заявил секретарь украинского совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов. "Ситуация с миллионами... ПРАЙМ, 15.01.2024
впк, экономика, новости, украина, оружие, запад
https://cdnn.1prime.ru/images/84219/65/842196510.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84219/65/842196510.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84219/65/842196509.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84219/65/842196509.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84219/64/842196497.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84219/64/842196497.jpg
https://1prime.ru/vpk/20240115/842799498.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Евросоюз поставил Украине только 300 тысяч снарядов, не миллион обещанных, заявил секретарь украинского совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.
"Ситуация с миллионами снарядов для Украины — лакмусовая бумага готовности национальных западных экономик к военным вызовам". — сказал он, подчеркнув, что "тест" показал максимально тревожные результаты.
По словам Данилова, миру необходимо вернуть вопрос безопасности в приоритет, подготовиться к "горячей фазе войны" осознанно или под принуждением.
В прошлом году высокопоставленный европейский источник сообщал, что страны ЕС направили на Украину 300 тысяч снарядов из запланированного миллиона. Как отметил глава немецкого Минобороны Борис Писториус, Европа не сможет выполнить обещание в срок.