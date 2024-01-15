МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Евросоюз поставил Украине только 300 тысяч снарядов, не миллион обещанных, заявил секретарь украинского совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов. Военная отрасль Польши на пике из-за конфликта на Украине, пишет СМИ

"Ситуация с миллионами снарядов для Украины — лакмусовая бумага готовности национальных западных экономик к военным вызовам". — сказал он, подчеркнув, что "тест" показал максимально тревожные результаты.

По словам Данилова, миру необходимо вернуть вопрос безопасности в приоритет, подготовиться к "горячей фазе войны" осознанно или под принуждением.

В прошлом году высокопоставленный европейский источник сообщал, что страны ЕС направили на Украину 300 тысяч снарядов из запланированного миллиона. Как отметил глава немецкого Минобороны Борис Писториус, Европа не сможет выполнить обещание в срок.