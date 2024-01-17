МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Польша наращивает производство вооружений на фоне конфликта на Украине, пишет Rzeczpospolita. В Польше разместят немецкие войска

Инвестиции и технологическое ускорение делают достижимыми планы по выпуску стрелкового оружия, которые до конфликта на Украине могли бы показаться фантастическими, отмечает автор.

Так, через два года завод Łucznik планирует довести годовой объем выпуска до 100 тысяч единиц стрелкового оружия.

Сталелитейный завод "Сталёва Воля" станет поставщиком боевых машин пехоты и бронеавтомобилей.

Наращивать производственные мощности собираются даже недавно модернизированные предприятия. Их производственные мощности перестали соответствовать потребностям.

Продолжаются инфраструктурные инвестиции в ремонтные и судостроительные верфи и Военную верфь в приморских регионах страны. Там планируется строительство трех лицензионных многоцелевых фрегатов нового поколения серии Miecznik. Аналитики надеются, что это предотвратит казавшийся еще недавно неотвратимым крах ВМС Польши. Закладка первого корабля Miecznik запланирована уже на январь.

На автозаводе Autosan началось производство новейшего многоцелевого бронированного автомобиля высокой мобильности Waran.

Инвестиционный импульс получил расположенный в Быдгощи завод Nitro-Chem, крупнейший в Европе и один из ведущих мировых производителей тротила, лидер экспорта польского вооружения. В прошлом году предприятие включило режим ускорения, производство тротила разогналось до максимальных показателей, отмечает издание.