МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Великобритании не хватает финансовых средств для поддержания репутации мирового лидера, сообщил немецкий телеканал Das Erste. СМИ: торговые суда из США и Великобритании могут остаться без страхования

Великобритания, став заложницей собственной репутации, берет на себя все больше обязательств и увеличивает расходы, однако этого все равно недостаточно для сохранения статуса мирового лидера.

Так, министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил о необходимости увеличения оборонного бюджета из-за возрастающей опасности новых мировых войн, отметив, что правительство уже потратило более 50 миллиардов фунтов стерлингов на оборону (около 558 млрд рублей).

"В 2024 году мы планируем дополнительно увеличить расходы до 2,5 процента от ВВП", — заявил он.

Однако оборонные возможности ограничивает отсталость британского ядерного арсенала, нуждающегося в обновлении, что ведет к еще большим затратам. Согласно докладу надзорного ведомства об оснащении британской армии, для поддержания систем вооружения на следующее десятилетие не хватает еще около 25 миллиардов евро.

Ранее сообщалось, что торговые суда Великобритании и США могут остаться без страхования при транзите через Красное море из-за возрастающей напряженности в регионе и растущему числу страховых случаев из-за полученных повреждений танкеров и кораблей.