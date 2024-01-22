БУДАПЕШТ, 22 янв — ПРАЙМ. Венгрия не может помешать финансировать поставки Украине вооружений из "фонда мира", однако сама не будет принимать в этом участие, заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто. Эксперт оценил попытки лишить Венгрию права голоса в Совете ЕС

Как ранее писала газета Wall Street Journal, сославшись на проект соответствующего документа, Европейская служба внешних связей предложила создать специальный фонд для помощи Киеву в обход Будапешта.

Отмечается, что в фонд направят около 6,5 миллиарда евро из активов внебюджетного Европейского фонда мира, затем с 2024 по 2027 год будут выделять до пяти миллиардов евро в год.

"Разумеется, это предложение мы не поддерживаем… В то же время, конечно, мы не можем и не хотим помешать другим на основе национального решения посылать оружие", — сказал Сийярто.

По его словам, Будапешту пришлось бы выделять в фонд 23 миллиарда форинтов (60 миллионов евро) в год.

Глава МИД Венгрии вновь подчеркнул, что страна не станет поставлять Украине вооружения, а также не будет участвовать ни в каком процессе, который приведет к очередному вооружению ВСУ.

Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.