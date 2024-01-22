Сийярто: Венгрия не будет финансировать поставки оружия Украине из "фонда мира"
БУДАПЕШТ, 22 янв — ПРАЙМ. Венгрия не может помешать финансировать поставки Украине вооружений из "фонда мира", однако сама не будет принимать в этом участие, заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.
Как ранее писала газета Wall Street Journal, сославшись на проект соответствующего документа, Европейская служба внешних связей предложила создать специальный фонд для помощи Киеву в обход Будапешта.
Отмечается, что в фонд направят около 6,5 миллиарда евро из активов внебюджетного Европейского фонда мира, затем с 2024 по 2027 год будут выделять до пяти миллиардов евро в год.
"Разумеется, это предложение мы не поддерживаем… В то же время, конечно, мы не можем и не хотим помешать другим на основе национального решения посылать оружие", — сказал Сийярто.
По его словам, Будапешту пришлось бы выделять в фонд 23 миллиарда форинтов (60 миллионов евро) в год.
Глава МИД Венгрии вновь подчеркнул, что страна не станет поставлять Украине вооружения, а также не будет участвовать ни в каком процессе, который приведет к очередному вооружению ВСУ.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
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