МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Германия должна осознать опасность военного конфликта с Россией, потому необходимо вооружаться, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в эфире телеканала ZDF. Французский политик объяснил, почему готовится война с Россией

"Нужно считаться с такой возможностью. А когда мы с чем-то считаемся, то нужно настроиться на опасность, о которой неизвестно, наступит ли она и когда наступит. На этот случай надо вооружиться — именно это мы сейчас делаем вместе с союзниками по НАТО. И это необходимо", — подчеркнул министр.

Он добавил, что с этой целью в Прибалтике нужно разместить немецкую бригаду, которая будет "полностью боеспособна" к 2027 году.

По его словам, военные эксперты рассчитывают на период в несколько лет, который потребуется, чтобы Россия стала способной начать боевые действия. "Такие данные по оценкам — точно не знает никто. И это время — следующие три-пять лет — мы должны активно использовать, чтобы вооружиться", — сказал Писториус.

Ранее немецкий таблоид Bild писал, что Германия готовится к вооруженному конфликту с Россией. Уточняется, что такие планы якобы содержатся в "секретном документе", предметом которого является сценарий "подробных действий российского руководства" и "защиты НАТО".