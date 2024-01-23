МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Норвежско-финский концерн Nammo намерен нарастить производство артиллерии в пять раз в связи с ситуацией на Украине, сообщает Agence France Press со ссылкой на заявление гендиректора Nammo Мортена Брандтсега. Украина предложила запретить все транспортные связи с Россией на 50 лет

"С этими средствами мы в пять раз увеличим нашу производительность артиллерии", —рассказал журналистам Брандтсег. Тем не менее, глава концерна не уточнил ожидаемых объемов производства.

По данным агентства, инвестиции в завод Nammo в норвежском городе Рауфосс приведут к увеличению поставок боеприпасов на Украину только через два года.

Ранее Министерство обороны Норвегии сообщило о выделении 190 миллионов долларов, 95 миллионов долларов из которых будут направлены на проекты Nammo, чтобы увеличить производство артиллерийских боеприпасов.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД России отмечали, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.