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Концерн Nammo нарастит производство артиллерии на фоне ситуации на Украине
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Норвежско-финский концерн Nammo намерен нарастить производство артиллерии в пять раз в связи с ситуацией на Украине, сообщает Agence France Press со ссылкой на заявление... ПРАЙМ, 23.01.2024
впк, экономика, новости, норвегия, украина, оружие
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Норвежско-финский концерн Nammo намерен нарастить производство артиллерии в пять раз в связи с ситуацией на Украине, сообщает Agence France Press со ссылкой на заявление гендиректора Nammo Мортена Брандтсега.
"С этими средствами мы в пять раз увеличим нашу производительность артиллерии", —рассказал журналистам Брандтсег. Тем не менее, глава концерна не уточнил ожидаемых объемов производства.
По данным агентства, инвестиции в завод Nammo в норвежском городе Рауфосс приведут к увеличению поставок боеприпасов на Украину только через два года.
Ранее Министерство обороны Норвегии сообщило о выделении 190 миллионов долларов, 95 миллионов долларов из которых будут направлены на проекты Nammo, чтобы увеличить производство артиллерийских боеприпасов.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД России отмечали, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.