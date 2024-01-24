МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Цель Пентагона состоит в том, чтобы Украина начала эксплуатацию истребителей F-16 уже в этом году, заявила журналистам высокопоставленный чиновник Пентагона, курирующая вопросы международной безопасности, Селеста Уолландер. Ее слова приводит издание Politico. Россия нанесла колоссальный ущерб системе ПВО Украины, заявил эксперт

По ее словам, "международные усилия" по поставке на Украину этих самолетов продолжаются, сказал Валландер. Несколько украинских пилотов проходят подготовку на базе ВВС в США

Она также посетовала, что с декабря Вашингтон не может направить "остро необходимую" военную помощь Киеву на том же уровне, что и в предыдущие два года. Последний пакет для Украины, о котором было объявлено 27 декабря, включал 250 миллионов долларов на артиллерию, средства ПВО и другое вооружение.

Первыми согласились предоставить Украине истребители F-16Нидерланды и Дания. Белый дом сообщил, что Киев получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что направить Украине первые F-16 планируется в 2024 году. Также она сообщала, что Нидерланды намерены отправить в центр обучения украинских пилотов управлению F-16 в Румынии 12-18 таких истребителей.