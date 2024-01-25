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Австрийский офицер указал на сильные стороны российской армии
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У армии России в несколько раз больше боеприпасов, чем у ВСУ, и она может прорвать фронт, заявил полковник генштаба вооруженных сил Австрии Маркус Райснер в интервью немецкому... ПРАЙМ, 25.01.2024
впк, экономика, новости, всу, сво, австрия, россия, украина
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. У армии России в несколько раз больше боеприпасов, чем у ВСУ, и она может прорвать фронт, заявил полковник генштаба вооруженных сил Австрии Маркус Райснер в интервью немецкому телеканалу ntv Nachrichten.
"На отдельных участках фронта с украинской стороны в среднем выстреливается около двух тысяч снарядов в день, а с российской стороны выстреливается около десяти тысяч. Это означает, что мы снова имеем соотношение один к пяти, и это, конечно, автоматически отражается на ситуации на поле боя", — отметил офицер.
Он напомнил, что Евросоюз не выполнил данного Украине обещания о поставке миллиона снарядов до конца 2023 года. США также не способны помочь Киеву, поскольку вынуждены поставлять боеприпасы не только ВСУ, но и Израилю для операции в секторе Газа.
Офицер подчеркнул, что российская армия может добиться прорыва на Украине. По его словам, Россия наращивает численность войск в зоне СВО, тогда как Киеву для восполнения потерь требуется всеобщая мобилизация.