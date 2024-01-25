МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. У армии России в несколько раз больше боеприпасов, чем у ВСУ, и она может прорвать фронт, заявил полковник генштаба вооруженных сил Австрии Маркус Райснер в интервью немецкому телеканалу ntv Nachrichten.

"На отдельных участках фронта с украинской стороны в среднем выстреливается около двух тысяч снарядов в день, а с российской стороны выстреливается около десяти тысяч. Это означает, что мы снова имеем соотношение один к пяти, и это, конечно, автоматически отражается на ситуации на поле боя", — отметил офицер.

Он напомнил, что Евросоюз не выполнил данного Украине обещания о поставке миллиона снарядов до конца 2023 года. США также не способны помочь Киеву, поскольку вынуждены поставлять боеприпасы не только ВСУ, но и Израилю для операции в секторе Газа.

Офицер подчеркнул, что российская армия может добиться прорыва на Украине. По его словам, Россия наращивает численность войск в зоне СВО, тогда как Киеву для восполнения потерь требуется всеобщая мобилизация.