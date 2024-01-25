МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что ВСУ нужны американские самолеты-штурмовики А-10, пишет The Telegraph. Австрийский офицер указал на сильные стороны российской армии

Бронированный двухмоторный дозвуковой А-10, произведенный в 1970-х и 80-х годах и модернизированный в 2000-х годах, прозванный пилотами "Бородавочником" или просто "Кабаном", вооружен 30-миллиметровой пушкой и тоннами ракет и бомб.

На протяжении почти 50 лет А-10 был единственным специализированным самолетом непосредственной авиационной поддержки ВВС США. То есть это единственный самолет, задача которого — атаковать войска противника в непосредственной близости от дружественных войск.

Из более чем 700 самолетов А-10, построенных Fairchild Republic для ВВС США, немногим более 200 все еще находятся в эксплуатации. Сотни находятся на хранении в Аризоне.

В статье отмечается, что один из аргументов против украинских А-10 — "чрезвычайная опасность, с которой они могут столкнуться, а также тревожная перспектива того, что десятки самолетов американского производства упадут на землю в огне, не сделав ничего, чтобы помочь военным усилиям Украины".

Как указывает автор, российская противовоздушная оборона демонстрирует мощь по всей линии фронта, она сбила более 70 украинских военных самолетов и около 40 вертолетов, в результате чего погибли десятки пилотов и членов экипажа, а довоенная авиационная мощь Украины сократилась вдвое.

"Послать "бородавочников" определенно было бы хорошей и полезной вещью", — подчеркивает автор.

Но сейчас, добавляет он, это "спорный вопрос". "Почти два года спустя Соединенные Штаты не могут предоставить Украине А-10… или любое другое оружие, требующее дорогостоящего обучения и поддержки", — отмечается в публикации.