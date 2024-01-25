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Это суицид. Солдат ВСУ рассказал о положении дел на передовой
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У ВСУ на фронте не хватает личного состава и ресурсов, пишет Le Figaro. "Если нас попросят атаковать, мы атакуем. Но это будет суицид. У нас недостаточно людей и боеприпасов", —... ПРАЙМ, 25.01.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. У ВСУ на фронте не хватает личного состава и ресурсов, пишет Le Figaro.
"Если нас попросят атаковать, мы атакуем. Но это будет суицид. У нас недостаточно людей и боеприпасов", — приводятся в публикации слова старшего сержанта по имени Сергей.
Он добавил, что солдаты готовятся к "тяжелым временам". "Мы не лелеем радужных надежд — потому что они расслабляют людей", — отметил военный.
Как говорится в публикации, их подразделение, дислоцированное в районе Купянска, с 2022 года потеряло 80 процентов своего личного состава — солдаты гибли, получали ранения, их переводили в другие части. В одной из рот осталось всего процентов от первоначального состава.