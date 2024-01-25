2024-01-25T12:44:21+03:00
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Власти Новосибирской области анонсировали выпуск БПЛА "Охотник"
ВПК
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Выпуск тяжелых ударных беспилотных летательных аппаратов "Охотник" на Новосибирском авиазаводе им. В.П. Чкалова (входит в "Объединенную авиастроительную корпорацию" "Ростеха")... ПРАЙМ, 25.01.2024
впк, экономика, новости, новосибирская область, впк, бпла
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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НОВОСИБИРСК, 25 янв — ПРАЙМ. Выпуск тяжелых ударных беспилотных летательных аппаратов "Охотник" на Новосибирском авиазаводе им. В.П. Чкалова (входит в "Объединенную авиастроительную корпорацию" "Ростеха") может начаться во второй половине этого года, сообщил журналистам в четверг вице-губернатор Новосибирской области Сергей Семка.
"В финальной стадии испытания. Я думаю, что вторая половина года — начало выпуска", — сказал он, отвечая на вопрос о планах по началу серийного производства "Охотника".
В конце 2023 года в "Ростехе" сообщали, что в Новосибирске идет подготовка к изготовлению установочной партии и дальнейшему производству в соответствии с потребностями госзаказчика. При этом уже разрабатываются программы обучения летного состава, чтобы обеспечить ускоренное введение в строй подразделений, которые будут оснащаться новым БПЛА.
В "Ростехе" отмечали, что в настоящее время "Охотник" находится на этапе предварительных испытаний.
Ударный беспилотник "Охотник" разработан в ОКБ Сухого. Его длина составляет 14 метров, размах крыла — 19 метров, взлетная масса — более 20 тонн. Аппарат создан по схеме "летающее крыло" с применением технологий и материалов, снижающих его радиолокационную и тепловую заметность.