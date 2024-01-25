НОВОСИБИРСК, 25 янв — ПРАЙМ. Выпуск тяжелых ударных беспилотных летательных аппаратов "Охотник" на Новосибирском авиазаводе им. В.П. Чкалова (входит в "Объединенную авиастроительную корпорацию" "Ростеха") может начаться во второй половине этого года, сообщил журналистам в четверг вице-губернатор Новосибирской области Сергей Семка. Австрийский офицер указал на сильные стороны российской армии

"В финальной стадии испытания. Я думаю, что вторая половина года — начало выпуска", — сказал он, отвечая на вопрос о планах по началу серийного производства "Охотника".

В конце 2023 года в "Ростехе" сообщали, что в Новосибирске идет подготовка к изготовлению установочной партии и дальнейшему производству в соответствии с потребностями госзаказчика. При этом уже разрабатываются программы обучения летного состава, чтобы обеспечить ускоренное введение в строй подразделений, которые будут оснащаться новым БПЛА.

В "Ростехе" отмечали, что в настоящее время "Охотник" находится на этапе предварительных испытаний.

Ударный беспилотник "Охотник" разработан в ОКБ Сухого. Его длина составляет 14 метров, размах крыла — 19 метров, взлетная масса — более 20 тонн. Аппарат создан по схеме "летающее крыло" с применением технологий и материалов, снижающих его радиолокационную и тепловую заметность.