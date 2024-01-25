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Во Франции указали на американский след в атаке ВСУ на Ил-76
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Вооруженные силы Украины могли использовать американский зенитно-ракетный комплекс Patriot, чтобы сбить транспортный самолет Ил-76, сообщает одна из крупнейших радиосетей Франции... ПРАЙМ, 25.01.2024
впк, экономика, новости, крушение ил-76, всу, сша
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины могли использовать американский зенитно-ракетный комплекс Patriot, чтобы сбить транспортный самолет Ил-76, сообщает одна из крупнейших радиосетей Франции France Info со ссылкой на французский военный источник.
23 января в 11 часов утра транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области. На борту находились украинские военнопленные, которых везли на обмен, сопровождающие и экипаж — всего 74 человека. Все они погибли, сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Самолет Ил-76 был поражен из имеющегося в распоряжении украинской армии ЗРК Patriot американского производства", — сказано в сообщении.
Как заявлял глава комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов, Ил-76 сбили тремя ракетами, их выпустили из немецкого ЗРК Patriot или IRIS-T. Украинское Минобороны, в свою очередь, отвергло причастность к крушению самолета. в ведомстве добавили, что информацию "еще выясняют".