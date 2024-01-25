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Эстония призвала ЕС внести свой вклад в поставки снарядов Киеву
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Министр обороны Эстонии Ханно Певкур призвал все страны ЕС внести свой вклад в поставку 1 миллиона снарядов Украине. "Признаем, что это очень сложный процесс. Продолжим гнуть свою... ПРАЙМ, 25.01.2024
впк, экономика, новости, эстония, европа, украина, снаряды
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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ХЕЛЬСИНКИ, 25 янв — ПРАЙМ. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур призвал все страны ЕС внести свой вклад в поставку 1 миллиона снарядов Украине.
"Признаем, что это очень сложный процесс. Продолжим гнуть свою линию. Отправимся на следующей неделей в Брюссель с тем посылом, что все страны ЕС должны внести свой вклад. Если взглянуть на цифры, то примерно треть уже достигнута, треть — уже взятые на себя обязательства и треть — то, что еще нужно сделать", — сказал Певкур ERR.
Глава минобороны отметил, что теперь необходимо достигнуть соглашения на политическом уровне.
"Будем ли мы брать боеприпасы из своих запасов или нет, и если страны не изыщут у себя столько снарядов, то придется ли им выделять средства для закупки необходимых снарядов, которые будут отправлены Украине", — пояснил Певкур.
Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка и оборонной промышленности Тьерри Бретон, находясь в январе с визитом в Таллине, заявил, что к весне ЕС сможет поставить 1 миллион снарядов Украине.