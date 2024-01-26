ВАШИНГТОН, 26 янв — ПРАЙМ. Россия и Китай создают противоспутниковые системы для атак на американские космические аппараты, разработки держат в секрете, следует из обнародованного доклада Космических сил США. "Жирные цели". Россия и Китай нашли ахиллесову пяту армии США

"Китай и Россия считают, что США чрезмерно полагаются на космос в контексте сохранения нашего военного и информационного доминирования. В поисках асимметричного преимущества в будущем конфликте обе страны разрабатывают, испытывают и внедряют вооружения, которые нацелены на препятствование работе или уничтожение спутников и космических служб", — сказано в материалах.

По мнению американских военных, Китай также работает над космическими аппаратами двойного назначения, которые могут выполнять функции систем для инспекций и ремонта и оружия. Они подчеркнули, что и Пекин, и Москва, держат свои разработки в секрете, чтобы избежать осуждения со стороны международного сообщества.

Авторы доклада также признали, что на сегодняшний день космические технологии являются одним из важнейших факторов обеспечения преимущества на поле боя. Согласно Стратегиям национальной безопасности и стратегиям космической безопасности США, Вашингтону для достижения глобального лидерства необходимо добиться превосходства в космосе. К тому же, согласно российским, американским и китайским военным документам, космические аппараты, в частности спутниковые системы навигации и связи, играют ключевую роль в обеспечении национальной безопасности.

Россия и Китай с 2008 года на площадках ООН продвигают проект Договора о предотвращении размещения оружия в космосе, применения силы или угрозы силы в отношении объектов в околоземном пространстве. Документ призван предотвратить появление в космосе любых видов вооружений, а также установить границу околоземного пространства. однако США и союзники блокируют инициативу, предлагая взамен резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по космической безопасности. При этом, резолюции ГА, в отличие от четкого Договора или резолюций Совбеза ООН, содержат туманные формулировки и не являются обязательными к исполнению.