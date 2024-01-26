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"Калашников" впервые представит беспилотник СКАТ 350 М в Эр-Рияде
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Концерн "Калашников" впервые представит разведывательный беспилотник СКАТ 350 М на выставке World Defense Show в Саудовской Аравии, заявили в пресс-службе компании. "Концерн... ПРАЙМ, 26.01.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Концерн "Калашников" впервые представит разведывательный беспилотник СКАТ 350 М на выставке World Defense Show в Саудовской Аравии, заявили в пресс-службе компании.
"Концерн "Калашников" впервые представит комплекс с БЛА (SKAT) СКАТ 350 М на всемирной оборонной выставке World Defence Show (WDS) в Эр-Рияде. Серийно выпускаемый БЛА СКАТ 350 М предназначен для воздушного наблюдения, поиска объектов в оптическом и инфракрасном диапазонах и является результатом глубокой модернизации хорошо зарекомендовавшего себя БЛА Supercam 350", — следует из сообщения.
Кроме того, специалисты "Калашникова" также модернизировали наземный комплекс управления беспилотником. Введены новые конструкции крыла и элементов управления с повышенной механической прочностью и эксплуатационной надежностью. Многие функции комплекса стали автоматизированными, что облегчает обучение и работу оператора, отметили в компании.
Разведывательный беспилотник SKAT 350 M будет продемонстрирован на выставке в Эр-Рияде, которая пройдет с 4 по 8 февраля.