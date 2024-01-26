МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Российские разработчики и производители оружия успешно провели более 100 доработок своих изделий, чтобы улучшить их тактико-технические характеристики, заявил замминистра обороны России Алексей Криворучко в рамках единого дня приемки военной продукции. В Минобороны рассказали о поставках новых вооружений в 2024 году

Единый день приемки военной продукции проводится в Минобороны России каждый год. Первое мероприятие состоялось в 2014 году. День приемки способствует более ритмичному и планомерному процессу поставок в войска вооружения и военной техники предприятиями оборонно-промышленного комплекса, а также позволяет контролировать ход реализации гособоронзаказа.

"По результатам специальной военной операции разработчиками и производителями образцов вооружения оперативно выполнено более ста принципиальных доработок изделий, направленных на улучшение их тактико-технических характеристик", — сообщил замминистра.

Криворучко заключил, что отечественные предприятия быстро разрабатывают, тестируют и запускают в серийное производство новые и перспективные изделия.