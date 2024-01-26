2024-01-26T14:14:05+03:00
2024-01-26T14:14:05+03:00
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2024
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В Минобороны рассказали об улучшении характеристик российского оружия
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Российские разработчики и производители оружия успешно провели более 100 доработок своих изделий, чтобы улучшить их тактико-технические характеристики, заявил замминистра обороны... ПРАЙМ, 26.01.2024
впк, экономика, новости, россия, минобороны, оружие
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Российские разработчики и производители оружия успешно провели более 100 доработок своих изделий, чтобы улучшить их тактико-технические характеристики, заявил замминистра обороны России Алексей Криворучко в рамках единого дня приемки военной продукции.
Единый день приемки военной продукции проводится в Минобороны России каждый год. Первое мероприятие состоялось в 2014 году. День приемки способствует более ритмичному и планомерному процессу поставок в войска вооружения и военной техники предприятиями оборонно-промышленного комплекса, а также позволяет контролировать ход реализации гособоронзаказа.
"По результатам специальной военной операции разработчиками и производителями образцов вооружения оперативно выполнено более ста принципиальных доработок изделий, направленных на улучшение их тактико-технических характеристик", — сообщил замминистра.
Криворучко заключил, что отечественные предприятия быстро разрабатывают, тестируют и запускают в серийное производство новые и перспективные изделия.