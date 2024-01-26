МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. НПО машиностроения активно работает над увеличением дальности полета сверхзвуковой крылатой ракеты "Оникс", сообщил гендиректор — генконструктор НПО машиностроения (входит в Корпорацию "Тактическое ракетное вооружение", участник "Союзмаша") Александр Леонов. Минобороны вручило контракт на изготовление ракет "Оникс"

Ракета "Оникс" — противокорабельная крылатая ракета. Была принята на вооружение Военно-мирского флота страны в 2002 году в соответствии с постановлением правительства РФ. разработчиком ракеты является ВПК "НПО машиностроения", которое входит в состав АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение".

"У нас перспективы развития "Оникса" есть. В том числе увеличение дальности, существенное увеличение дальности", — заявил Леонов.

Ракеты "Оникс" использовались ВС России для нанесения ударов по украинским военным объектам в рамках Специальной военной операции. Тем не менее, Леонов не стал давать оценку результатам использования этих ракет, отметив, что оценки уже были даны Министерством обороны России.

Ракеты "Оникс" находятся на вооружении надводных кораблей и подводных лодок, а также используются в системах ПРО "Бастион" на всех флотах ВМФ России.

"Оникс", согласно информации на сайте разработчика, отличает полная автономность боевого применения, высокая сверхзвуковая скорость на всех участках полета, возможность выбора различных траекторий, а также полная унификация для широкого ряда морских, авиационных и наземных носителей.