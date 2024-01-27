МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Министерство обороны США заключило контракты на общую сумму свыше 1,85 миллиарда долларов на модернизацию и ремонт военных кораблей, включая атомный авианосец "Гарри Трумэн", следует из сообщения Пентагона. В МИД России раскрыли, к чему может привести "игра мускулами" США

Согласно представленной информации, 10 организаций получили контракты по фиксированной цене на общую сумму 944 миллиона долларов на проведение "ремонта, технического обслуживания и модернизации" кораблей американских Военно-морских сил, не оснащенных атомными установками.

Отдельно Пентагон заключил контракт на сумму 913 миллионов долларов для проведения "перезарядки топлива и ремонта" атомного авианосца "Гарри Трумэн".