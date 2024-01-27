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Пентагон потратит почти 2 млрд долларов на модернизацию военного флота
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Министерство обороны США заключило контракты на общую сумму свыше 1,85 миллиарда долларов на модернизацию и ремонт военных кораблей, включая атомный авианосец "Гарри Трумэн",... ПРАЙМ, 27.01.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Министерство обороны США заключило контракты на общую сумму свыше 1,85 миллиарда долларов на модернизацию и ремонт военных кораблей, включая атомный авианосец "Гарри Трумэн", следует из сообщения Пентагона.
Согласно представленной информации, 10 организаций получили контракты по фиксированной цене на общую сумму 944 миллиона долларов на проведение "ремонта, технического обслуживания и модернизации" кораблей американских Военно-морских сил, не оснащенных атомными установками.
Отдельно Пентагон заключил контракт на сумму 913 миллионов долларов для проведения "перезарядки топлива и ремонта" атомного авианосца "Гарри Трумэн".