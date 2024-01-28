МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Британскому военно-морскому флоту не хватает огневой мощи, требуемой для полного разгрома движения "Ансар Алла" (хуситов), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, сообщает газета The Telegraph. Сомалийские пираты активизировались на фоне атак в Красном море

По данным издания, британские ВМС не могут поразить цели на суше в Йемене огневыми средствами своих кораблей, поэтому для нанесения ударов приходится задействовать авиацию.

Контр-адмирал ВМФ Британии в отставке Крис Пэрри пояснил журналистам, что отсутствие у флота орудий, которые могут поражать находящиеся на удалении цели, лишает его конкурентных качеств по отношению к российскому или китайскому флотам. По словам Пэрри, отличия в указанных вооружениях можно сравнить, как разницу между ножом и пистолетом.

"Ансар Аллах" (хуситы) — военизированная группировка шиитов-зейдитов (джарудиты), действующая на территории Йемена.

С 19 ноября 2023 года движение "Ансар Аллах" начало захватывать суда в Красном море, которые имеют отношения к Израилю. Как подчеркивали представитель хуситской группировки, нападения будут продолжаться до тех пор, пока Израиль не прекратит агрессию в отношении сектора Газы и палестинцев. В результате атак хуситов некоторые судоходные компании решили приостановить перевозки через Суэцкий канал, который связывает Красное и Средиземное моря. На этом фоне, 19 декабря глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале международной операции "Страж процветания" по защите Красного моря от атак хуситов.

В первый день 2024 года в Красном море произошли ожесточенные столкновения катеров хуситов и корабля США, о чем сообщал телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники в Йемене.

12 января США и Великобритания нанесли 23 авиационных удара по объектам на территории Йемена. Как отмечал президент США Джо Байден, удары по хуситам являются ответом на угрозу свободе судоходства. Он пообещал без колебаний действовать и в дальнейшем. Пентагон отмечал, что атака союзников ослабила ударные возможности хуситов, США готовы отреагировать на любой возможный ответ Ансар Аллах.

В ответ на американо-британскую атаку хуситы 12 января, по словам представителя компании Dryad Global, специализирующейся на безопасности судоходства, предприняли попытку нанести удар "в 90 милях к востоку от Адена", На этом фоне компания рекомендовала приостановить морские перевозки в районе Красного моря как минимум на 72 часа.

13 января США и Великобритания в 3:45 по местному времени (совпадает с московским) нанесли новый удар по северу столицы Йемена, города Саны. Как позднее сообщило центральное командование Пентагона, атака была направлена против радаров хуситов. вечером того же для союзники напали на военно-морскую базу йеменских вооруженных сил напротив побережья города-порта Ходейда на западе страны.

14 января, по сообщениям источника РИА Новости, Вашингтон и Лондон снова ударили по территории Йемена, однако официальные лица США и Британии отрицали какие-либо действия против хуситов в воскресенье.