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Атаковавший ярославский НПЗ дрон обезврежен
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. Атаковавший НПЗ в Ярославле дрон с взрывчаткой обезврежен, уроза безопасности ликвидирована, рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев. "Спецслужбами региона... ПРАЙМ, 29.01.2024
впк, экономика, новости, россия, дроны, ярославль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 янв — ПРАЙМ. Атаковавший НПЗ в Ярославле дрон с взрывчаткой обезврежен, уроза безопасности ликвидирована, рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
"Спецслужбами региона проведено обследование беспилотника. Благодаря эффективной работе взрывотехников УФСБ и управления Росгвардии по Ярославской области боевая часть летательного аппарата, содержащая взрывное устройство, была обезврежена. Угроза безопасности топливо-энергетического комплекса нейтрализована", — написал Евраев в своем Telegram-канале.
Губернатор также сообщил, что на данный момент предприятие работает в штатном режиме.
Согласно информации, это первое официальное сообщение об атаке БПЛА на объект критической инфраструктуры Ярославской области с начала специальной военной операции.
Ранее сообщалось, что утром 29 января система радиоэлектронной борьбы нефтеперерабатывающего завода "Славнефть-ЯНОС" в Ярославле предотвратила атаку дрона беспилотника. Уточнялось, что пострадавших и возгорания нет.
По его словам, предприятие работает в штатном режиме.