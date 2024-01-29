ЯРОСЛАВЛЬ, 29 янв — ПРАЙМ. Атаковавший НПЗ в Ярославле дрон с взрывчаткой обезврежен, уроза безопасности ликвидирована, рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Проблем с бензином после пожара на Туапсинском НПЗ не будет, заявил эксперт

"Спецслужбами региона проведено обследование беспилотника. Благодаря эффективной работе взрывотехников УФСБ и управления Росгвардии по Ярославской области боевая часть летательного аппарата, содержащая взрывное устройство, была обезврежена. Угроза безопасности топливо-энергетического комплекса нейтрализована", — написал Евраев в своем Telegram-канале.

Губернатор также сообщил, что на данный момент предприятие работает в штатном режиме.

Согласно информации, это первое официальное сообщение об атаке БПЛА на объект критической инфраструктуры Ярославской области с начала специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что утром 29 января система радиоэлектронной борьбы нефтеперерабатывающего завода "Славнефть-ЯНОС" в Ярославле предотвратила атаку дрона беспилотника. Уточнялось, что пострадавших и возгорания нет.

По его словам, предприятие работает в штатном режиме.