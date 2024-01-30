МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Оружие, поставленное на Украину, появлялось как на Ближнем Востоке, так и в Европе, Запад не хочет видеть расползания вооружений по миру, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Производитель рассказал о принятии ракеты "Циркон" на вооружение

Он выступил во вторник, 30 января, на посольском круглом столе по тематике украинского урегулирования.

"Еще один аспект, который не очень сильно Запад хочет замечать, это расползание оружия, которое поставляется на Украину, по различным горячим точкам, где оно используется в том числе экстремистами и террористами", — сказал глава МИД.

По его словам, подтвержденные факты указывают на присутствие вооружений для Киева не только на Ближнем Востоке, но и в Финляндии, Швеции, Нидерландах, Дании.

Советник главы ДНР Ян Гагин еще в прошлом году отмечал, что поставленные Киеву натовские вооружения могли быть перепроданы, применяются против Израиля. Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин подчеркивала необходимость отследить серийные номера на каждом из американских вооружений, которые применил ХАМАС. Американский политик задалась вопросом, поступила ли техника из Афганистана или с Украины.

На этом фоне зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял, что запад доигрался. По его словам, коррумпированный Киев распространит натовское оружие по всем горячим точкам.