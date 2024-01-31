МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Власти Украины планировали уволить главкома ВСУ Валерия Залужного, но в понедельник вечером отказались от этого шага из-за утечки информации, пишет газета The New York Times со ссылкой на бывшего высокопоставленного украинского чиновника. В Киеве раскрыли, что случилось с Зеленским из-за Залужного

По его словам, в настоящее время украинское руководство сбавило обороты в этом деле.

В начале недели в Киеве начали циркулировать слухи, что Зеленский уволил Залужного, причем они стали настолько широко распространенными, что офис президента был вынужден публично опровергнуть это заявление.

Депутат Верховной рады, который был проинформирован о планах, дал аналогичную информацию. По его словам, Зеленский и Залужный встретились в понедельник вечером, но никакого решения принято не было. По словам парламентария, одним из камней преткновения было отсутствие немедленной замены генералу.

В некоторых опросах общественного мнения Залужный считается более популярным, чем Зеленский, и увольнение генерала может быть воспринято некоторыми как шаг, направленный на принижение его как потенциального политического оппонента.

"Работа генерала Залужного оказалась под вопросом, поскольку осенью стало ясно, что контрнаступление Украины на юге страны провалилось", — отмечает издание.

По словам депутатов парламента, путаница в верхах уже распространяется по ВСУ, что влияет на моральный дух рядовых и на работу старших офицеров с коллегами из союзных вооруженных сил.