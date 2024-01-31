МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Владимир Зеленский предложил двум военачальникам занять пост главкома ВСУ вместо Валерия Залужного, но они отказались, пишет британская газета Times со ссылкой на свои источники. NYT узнала, почему власти Украины отложили увольнение Залужного

В Киеве в начале недели стали циркулировать слухи, что Зеленский уволил Залужного, причем они стали настолько широко распространенными, что офис президента вынужден был публично это заявление опровергнуть.

По данным издания, Зеленский сделал соответствующее предложение руководителю главного управления разведки минобороны Кириллу Буданову, а затем командующему сухопутными войсками ВСУ генерал-полковнику Александру Сырскому.

В конечном итоге Зеленский отказался от своего намерения уволить Залужного под давлением "международных партнеров".

"Оба, как говорят, отклонили это предложение, что заставило Зеленского пойти на попятную", — говорится в статье.

Также сообщается, что Залужный на встрече с Зеленским 29 января заявил его советникам, что их оценки военной ситуации скорее позитивны, нежели реалистичны, и после этого ему предложили уйти в отставку. Главком ответил отказом, после чего Зеленский заявил, что сам подпишет указ об отставке. Залужный, как сообщается, вернулся в рабочий кабинет и сообщил подчиненным об увольнении.

После этого международные партнеры, включая США и Великобританию, выразили обеспокоенность, говорится в публикации.

"Зеленский уволил главнокомандующего вооруженными силами Украины, но был вынужден отменить свое решение после давления со стороны высшего военного командования и международных партнеров", — указывается в статье.