МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Евросоюз к марту 2024 года сможет поставить Украине только около 600 тысяч боеприпасов, к концу весны Киев ощутит отсутствие поддержки Вашингтона, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на дипломатов. "Ростех" представит в Саудовской Аравии флагманский беспилотник Supercam

В прошлом году глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур заявлял о готовности Европы направить ВСУ миллион снарядов к марту 2024 года.

"Европейские союзники сильно не дотянут до миллиона снарядов, которые они обещали поставить к марту, предоставив (Киеву) лишь около 600 тысяч к этому сроку на фоне постоянных задержек производства и опасений по поводу истощения запасов", — рассказал изданию один из источников.

По его словам, Киев тоже создал запасы снарядов, однако их будет недостаточно.

Bloomberg добавил, что к концу этой весны Киев ощутит отсутствие военной поддержки со стороны США, несмотря на усилия Евросоюза.

Ранее американские политические и военные элиты сообщали, что в стране закончились средства на поддержку Украины. Владимир Зеленский в беседе с немецким телеканалом ARD заявлял, что Европа не сможет обеспечить достаточную поддержку Украине без участия США.