2024-01-31T10:01:15+03:00
2024-01-31T10:01:15+03:00
2024-01-31T10:01:15+03:00
2024
https://1prime.ru/vpk/20240131/842940875.html
СМИ раскрыли, сколько снарядов ЕС сможет поставить Украине
ВПК
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Евросоюз к марту 2024 года сможет поставить Украине только около 600 тысяч боеприпасов, к концу весны Киев ощутит отсутствие поддержки Вашингтона, сообщает агентство Bloomberg со... ПРАЙМ, 31.01.2024
впк, экономика, новости, ес, украина, снаряды
https://cdnn.1prime.ru/images/84010/32/840103231.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84010/32/840103231.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84010/32/840103230.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84010/32/840103230.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84010/32/840103218.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84010/32/840103218.jpg
https://1prime.ru/global/20240131/842939817.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Евросоюз к марту 2024 года сможет поставить Украине только около 600 тысяч боеприпасов, к концу весны Киев ощутит отсутствие поддержки Вашингтона, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на дипломатов.
В прошлом году глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур заявлял о готовности Европы направить ВСУ миллион снарядов к марту 2024 года.
"Европейские союзники сильно не дотянут до миллиона снарядов, которые они обещали поставить к марту, предоставив (Киеву) лишь около 600 тысяч к этому сроку на фоне постоянных задержек производства и опасений по поводу истощения запасов", — рассказал изданию один из источников.
По его словам, Киев тоже создал запасы снарядов, однако их будет недостаточно.
Bloomberg добавил, что к концу этой весны Киев ощутит отсутствие военной поддержки со стороны США, несмотря на усилия Евросоюза.
Ранее американские политические и военные элиты сообщали, что в стране закончились средства на поддержку Украины. Владимир Зеленский в беседе с немецким телеканалом ARD заявлял, что Европа не сможет обеспечить достаточную поддержку Украине без участия США.