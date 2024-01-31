С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв — ПРАЙМ. Военно-морскому флоту РФ в этом году планируется передать 12 надводных кораблей и 4 подлодки, сообщил статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. Главком ВМФ назвал одну из главных угроз национальной безопасности России

"Практически каждый месяц флоту передается либо надводный корабль, либо подводная лодка — атомная или дизель-электрическая. Это происходит регулярно…. Мы все понимаем, что военно-морской флот —это основа обеспечения национальных интересов нашей страны, основа безопасности морских путей, это сильная переговорная позиция", — отметил Евтухов.

"И если посмотреть динамику, посмотреть цифры, то последние 10 лет флоту было передано 40 надводных кораблей и 24 подводные лодки. Десятилетием ранее всего лишь три подводные лодки. То есть темпы в 8 раз увеличились. В 2024 году российские корабелы передадут флоту 12 надводных кораблей и 4 подводные лодки", — сказал он на церемонии поднятия Военно-морского флага РФ на дизель-электрической подводной лодке проекта 677 "Кронштадт".

Евтухов также отметил, что импортозамещение при строительстве кораблей для ВМФ РФ достигло 100%: "Сегодня никакие санкции не могут повлиять на строительство и сдачу".