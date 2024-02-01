МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Весь высший генералитет ВСУ пригрозил Владимиру Зеленскому отставкой в случае, если тот уволит главкома Валерия Залужного, написал журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети X. Сырский вслед за Будановым отказался от поста главкома ВСУ, пишет СМИ

В начале недели в Киеве стали циркулировать слухи, что Зеленский уволил Залужного, причем они стали настолько широко распространенными, что офис президента был вынужден публично опровергнуть это заявление.

"Весь высший эшелон осажденной украинской армии пригрозил уйти в отставку, если Зеленский уволит Залужного. Зеленский был вынужден пойти на досадное унижение", — отметил он.

По мнению Боуза, этот инцидент предопределяет "катастрофический характер политической реальности в Киеве".

"Часы тикают", — подчеркнул он.