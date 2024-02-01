МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" представит инновационные системы ПВО на оборонной выставке World Defense Show в Саудовской Аравии, рассказали в пресс-службе компании. "Ростех" представит в Саудовской Аравии более 100 образцов оружия

"С 4 по 8 февраля 2024 года концерн ВКО "Алмаз-Антей" примет участие в международной оборонной выставке World Defense Show, которая пройдет в столице Королевства Саудовская Аравия. В Эр-Рияде холдинг продемонстрирует модели боевых машин ПВО средней дальности из состава зенитной ракетной системы С-350Е "Витязь" и зенитного ракетного комплекса "Викинг", — сообщили в концерне.

Среди преимуществ вышеупомянутых систем указываются дальность поражения до 120 километров для С-350Е "Витязь", а также отсутствие расчета во время боевой работы в машинах.

ЗРК "Викинг" же предназначен для обороны войск и объектов от самолетов тактической и стратегической авиации, тактических баллистических и крылатых ракет, вертолетов, а также разведывательно-ударных комплексов и дронов.

Что же касается ПВО малой и сверхмалой дальности, то на выставке будут представлены модели боевых машин семейства ЗРК "Тор", а также зенитного пушечно-ракетного комплекса "Тунгуска-М1" и боевой машины стрелков-зенитчиков ПЗРК "Тайфун-ПВО(Э)".

Как сообщили в "Алмаз-Антей", компания впервые представит за границей инновационную турельную установку "Комар", призванную бороться со средствами воздушного нападения и беспилотными морскими аппаратами.

World Defense Show — это выставка обороны и безопасности, которая проходит раз в два года в Эр-Рияде. Организатором выступает Главное управление военной промышленности Саудовской Аравии. В 2024 году выставка будет проходить с 4 по 8 февраля. Участники со всего мира покажут технологии, представляющие собой будущее обороной индустрии.

"Алмаз-Антей" представляет собой российский государственный концерн, объединяющий предприятия, разрабатывающие и выпускающие вооружения для противовоздушной обороны и противоракетной обороны.