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"Кошмарить россиян". Эксперт раскрыл предназначение новых снарядов ВСУ
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Вооруженные силы Украины будут использовать новые американские снаряды, чтобы "кошмарить" российское население, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости известный военный... ПРАЙМ, 01.02.2024
впк, экономика, новости, россия, всу, снаряды
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины будут использовать новые американские снаряды, чтобы "кошмарить" российское население, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости известный военный эксперт Алексей Леонков.
Ранее США приняли решение передать Киеву управляемые снаряды GLSDB. Как отмечала замгоссекретаря Виктория Нуланд, вооружения уже в пути.
По словам Леонкова, GLSDB представляют собой гибрид между реактивным ускорителем и планирующей бомбой, могут маневрировать, разворачиваться на 180 градусов. Дальность полета такого снаряда, указал он, достигает 150 километров, однако Украина сможет разместить установки на расстоянии 20-50 километров от линии боевого соприкосновения. Согласно расчетам эксперта, под удар могут попасть новые территории, а также Брянская и Белгородская области.
"То есть понятное дело, что данные пусковые установки и реактивные снаряды будут использоваться, скорее всего, для таких целей, продолжать кошмарить наше гражданское население", — подчеркнул Леонков.