МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Главком ВСУ Валерий Залужный в состоявшемся 29 января разговоре с Владимиром Зеленским дал понять, что быстрое улучшение позиции Украины по поле боя маловероятно, пишет Washington Post со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника. Залужный заявил, что для усиления войск нужны непопулярные меры

В этой беседе шла речь об увольнении главкома. По мнению Зеленского, смена руководства может помочь обновить ситуацию в условиях, когда общественность все больше устает от конфликта, а поступление помощи от международных партнеров замедлилось.

В свою очередь, Залужный в разговоре с Зеленским изложил некоторые напутственные мысли о проблемах, которые унаследует его преемник. По словам высокопоставленного чиновника, Залужный не был зол из-за намерения его уволить. Зеленский его слушал внимательно, свидетельствует источник.

В начале недели в Киеве стали циркулировать слухи, что Зеленский уволил Залужного, причем они стали настолько широко распространенными, что офис президента вынужден был публично опровергнуть данное заявление.

Как сообщил чиновник, знакомый с ситуацией, официальный указ об отстранении Залужного все же ожидается на этой неделе.