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СМИ: Залужный заявил Зеленскому о невозможности быстро улучшить ситуацию
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Главком ВСУ Валерий Залужный в состоявшемся 29 января разговоре с Владимиром Зеленским дал понять, что быстрое улучшение позиции Украины по поле боя маловероятно, пишет Washington... ПРАЙМ, 02.02.2024
впк, экономика, новости, украина, всу, валерий залужный, владимир зеленский
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Главком ВСУ Валерий Залужный в состоявшемся 29 января разговоре с Владимиром Зеленским дал понять, что быстрое улучшение позиции Украины по поле боя маловероятно, пишет Washington Post со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника.
В этой беседе шла речь об увольнении главкома. По мнению Зеленского, смена руководства может помочь обновить ситуацию в условиях, когда общественность все больше устает от конфликта, а поступление помощи от международных партнеров замедлилось.
В свою очередь, Залужный в разговоре с Зеленским изложил некоторые напутственные мысли о проблемах, которые унаследует его преемник. По словам высокопоставленного чиновника, Залужный не был зол из-за намерения его уволить. Зеленский его слушал внимательно, свидетельствует источник.
В начале недели в Киеве стали циркулировать слухи, что Зеленский уволил Залужного, причем они стали настолько широко распространенными, что офис президента вынужден был публично опровергнуть данное заявление.
Как сообщил чиновник, знакомый с ситуацией, официальный указ об отстранении Залужного все же ожидается на этой неделе.