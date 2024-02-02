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Путин сравнил ЗРПК "Панцирь" с горячими пирожками
ВПК
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь" на международном рынке нарасхват, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства прибыл в Тулу, где выступает перед... ПРАЙМ, 02.02.2024
впк, экономика, новости, владимир путин, впк, оружие
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ТУЛА, 2 фев — ПРАЙМ. Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь" на международном рынке нарасхват, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства прибыл в Тулу, где выступает перед участниками форума "Все для Победы". Он подчеркнул, что ЗРПК востребован в высшей степени.
"И надо сказать, что они пользуются большой популярностью на международных рынках вооружения — нарасхват, как горячие пирожки, только давай", — пояснил Путин. Президент добавил, что в прошлом году Россия поставила за рубеж военное оборудование на миллиарды долларов.
Кроме того, отметил глава государства, отечественный оборонно-промышленный комплекс обеспечивает качество и количество о всей номенклатуре вооружений, в том числе бронетехнике, ракетной технике и высокоточному оружию, хорошими и нужными темпами. Он назвал работу ВПК настоящим героизмом.