ТУЛА, 2 фев — ПРАЙМ. Министерство обороны авансирует работу оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на 80 процентов, сообщил президент России Владимир Путин в рамках форума "Все для победы". Путин сравнил ЗРПК "Панцирь" с горячими пирожками

"Страна старается обеспечить эту работу (выезд сотрудников предприятий ОПК в зону боевых действий — ред.) нужными средства, прежде всего, финансовыми… Минобороны, заказчик, авансирует эту работу почти на 80%", — отметил президент.

Путин добавил, что специалисты усердно трудятся на предприятиях, однако в случае необходимости выезжают в зону боевых действий, чтобы проверить работу продукции и внести необходимые изменения. Многим из них приходится трудиться на передовой, что является настоящим героизмом.

Президент отметил, что российские предприятия оборонной промышленности имеют значительные финансовые ресурсы и хорошо кредитуются. Он также выразил поддержку идеи о расширении социального пакета для работников оборонных предприятий и отметил, что все заинтересованные стороны, включая региональные власти, должны принять участие в решении таких социальных вопросов.

Путин заключил, что нужно искать источники финансирования для выполнения гособоронзаказа, но и помнить о решении социальных проблем.