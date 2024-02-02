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Минобороны авансирует работу предприятий ОПК на 80 процентов, заявил Путин
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Министерство обороны авансирует работу оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на 80 процентов, сообщил президент России Владимир Путин в рамках форума "Все для победы". "Страна... ПРАЙМ, 02.02.2024
впк, экономика, новости, россия, опк, путин, минобороны
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ТУЛА, 2 фев — ПРАЙМ. Министерство обороны авансирует работу оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на 80 процентов, сообщил президент России Владимир Путин в рамках форума "Все для победы".
"Страна старается обеспечить эту работу (выезд сотрудников предприятий ОПК в зону боевых действий — ред.) нужными средства, прежде всего, финансовыми… Минобороны, заказчик, авансирует эту работу почти на 80%", — отметил президент.
Путин добавил, что специалисты усердно трудятся на предприятиях, однако в случае необходимости выезжают в зону боевых действий, чтобы проверить работу продукции и внести необходимые изменения. Многим из них приходится трудиться на передовой, что является настоящим героизмом.
Президент отметил, что российские предприятия оборонной промышленности имеют значительные финансовые ресурсы и хорошо кредитуются. Он также выразил поддержку идеи о расширении социального пакета для работников оборонных предприятий и отметил, что все заинтересованные стороны, включая региональные власти, должны принять участие в решении таких социальных вопросов.
Путин заключил, что нужно искать источники финансирования для выполнения гособоронзаказа, но и помнить о решении социальных проблем.