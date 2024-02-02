МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Чехия призывает страны ЕС закупить 450 тысяч снарядов для Киева у стран вне сообщества для выполнения обещания поставить миллион снарядов Украине к марту, сообщила газета Politico со ссылкой на четыре дипломатических источника. В Польше заявили о "срыве" обещания поставить Киеву миллион снарядов

"Прага, расстроенная отставанием от плана, призывает страны ЕС профинансировать покупку, как она оценивает, 450 тысяч артиллерийских снарядов, доступных вне блока", — пишет издание.

Politico отмечает, что страны ЕС могут обратиться с соответствующим предложением к Турции, Южной Корее и ЮАР. Как сообщил один из дипломатов, для покупки за пределами Евросоюза доступно около 450 тысяч снарядов, такую цифру озвучили 31 января во время неформальной встречи глав минобороны стран ЕС в Брюсселе.

В начале ноября 2023 года стало известно, что страны ЕС на данный момент поставили Украине 300 тысяч боеприпасов из запланированного миллиона. Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявлял, что ЕС не удастся выполнить в срок обещание по поставке миллиона снарядов до марта 2024 года.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что страны сообщества смогут поставить Украине к марту этого года только чуть более половины из обещанного миллиона боеприпасов.

Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил в интервью Блумберг, что страны Евросоюза готовы выделить дополнительные средства, чтобы в срок поставить обещанный миллион снарядов Украине до марта.