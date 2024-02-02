МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Киев уведомил Вашингтону, что Владимир Зеленский решил уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники. Залужный сообщил Зеленскому неутешительные новости, пишет WP

"Правительство Украины проинформировало Белый дом, что… Зеленский решил уволить… Залужного", — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что в Белом доме не поддержали решение, но и не оспорили его.

Уход Залужного, одной из самых популярных фигур на Украине, может подорвать моральный дух войск и пошатнуть доверие западных партнеров, так как ВСУ безуспешно пытаются отразить атаки российских войск.

"Ощущение раскола в верхушке Киева не пойдет на пользу Украине, но правительство США не должно в это вмешиваться", — заявил бывший посол США на Украине Стивен Пайфер.

Издание добавляет, что Зеленский может отложить принятие окончательного решения по этому вопросу, но это маловероятно.

По данным источников, пока неясно, как это повлияет на расстановку сил на Украине, все зависит от того, кто придет на замену Залужному и как его преемника воспримут остальные военные.