МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Великобритания предложила своим союзникам по НАТО рассмотреть вопрос о направлении на Украину экспедиционного корпуса альянса и установления бесполетной зоны над территорией, контролируемой Киевом, рассказал РИА Новости осведомленный источник. Поляки захотели сбивать русские ракеты силами НАТО, пишет СМИ

По его словам, такой вопрос встал в связи с неблагоприятным для ВСУ развитием событий на украинском театре военных действий.

Также Лондон предлагает в этой связи увеличить поставки вооружений и техники для ВСУ.

Как уточнил источник, Британия понимает, что большинство стран-членов НАТО на данный момент вряд ли поддержат подобные меры. Но Лондон рассчитывает, что в случае существенного ослабления ВСУ и успешного продвижения Вооруженных сил России вглубь украинской территории союзники одобрят инициативу.

По его данным, согласно британским планам, предполагается скрытно перебросить на Украину крупные высокоманевренные силы альянса из приграничных районов Румынии и Польши, чтобы занять оборонительные рубежи по правому берегу Днепра. При этом не исключается превентивный удар вооруженных сил Молдавии и Румынии по Приднестровью.

Источник добавил, что в целях "распыления" сил и средств российских Вооруженных сил предусматривается развернуть на территории Норвегии и Финляндии контингента сил НАТО и армий отдельных членов блока.

"Одновременно могут быть нанесены удары по стратегическим инфраструктурным объектам в северных регионах России", — добавил он.

После этого, согласно предлагаемому плану, натовские войска создадут "буферную зону" в пределах занятых позиций, включая границу с Белоруссией и территорию вокруг Киева. Высвободившиеся силы украинской армии должны быть направлены в зону СВО, сообщил источник.

По его словам, "в результате, по замыслу британцев, наступательные возможности России будут подорваны, и Москва будет вынуждена пойти на переговоры".

Он заключил, что подготовку данного сценария к реализации в Лондоне предполагают завершить к маю этого года.