Источник: Британия предложила отправить экспедиционный корпус НАТО на Украину
МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Великобритания предложила своим союзникам по НАТО рассмотреть вопрос о направлении на Украину экспедиционного корпуса альянса и установления бесполетной зоны над территорией, контролируемой Киевом, рассказал РИА Новости осведомленный источник.
По его словам, такой вопрос встал в связи с неблагоприятным для ВСУ развитием событий на украинском театре военных действий.
Также Лондон предлагает в этой связи увеличить поставки вооружений и техники для ВСУ.
Как уточнил источник, Британия понимает, что большинство стран-членов НАТО на данный момент вряд ли поддержат подобные меры. Но Лондон рассчитывает, что в случае существенного ослабления ВСУ и успешного продвижения Вооруженных сил России вглубь украинской территории союзники одобрят инициативу.
По его данным, согласно британским планам, предполагается скрытно перебросить на Украину крупные высокоманевренные силы альянса из приграничных районов Румынии и Польши, чтобы занять оборонительные рубежи по правому берегу Днепра. При этом не исключается превентивный удар вооруженных сил Молдавии и Румынии по Приднестровью.
Источник добавил, что в целях "распыления" сил и средств российских Вооруженных сил предусматривается развернуть на территории Норвегии и Финляндии контингента сил НАТО и армий отдельных членов блока.
"Одновременно могут быть нанесены удары по стратегическим инфраструктурным объектам в северных регионах России", — добавил он.
После этого, согласно предлагаемому плану, натовские войска создадут "буферную зону" в пределах занятых позиций, включая границу с Белоруссией и территорию вокруг Киева. Высвободившиеся силы украинской армии должны быть направлены в зону СВО, сообщил источник.
По его словам, "в результате, по замыслу британцев, наступательные возможности России будут подорваны, и Москва будет вынуждена пойти на переговоры".
Он заключил, что подготовку данного сценария к реализации в Лондоне предполагают завершить к маю этого года.
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