Пушков: прямое военное столкновение с Ираном сейчас не входит в планы США
МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Прямое военное столкновение с Ираном сейчас не входит в планы США — такое мнение высказал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.
Об отсутствии намерения наносить удары по территории Ирана сообщают американские СМИ, напомнил он.
По словам Пушкова, США накануне выборов уже имеют на руках военный конфликт на Украине, войну Израиля с палестинцами, острый кризис на юге Красного моря и рост напряженности вокруг Тайваня — в этих условиях администрация Джо Байдена "явно не хочет влетать с разбегу еще и в войну с Ираном".
Несмотря на сколь воинственные, столь и неумные призывы таких политиков, как Никки Хейли и Линдси Грэм, Вашингтон испытывает перегрузку в части военных кризисов, в которых уже участвуют США, подчеркнул сенатор.
"Поэтому война напрямую с Ираном не входит в его планы. Но у войн есть своя логика, и США рискуют просчитаться. Как уже много раз было в их истории, когда они втягивались в региональные конфликты", — резюмировал он.
Ранее США в рамках ответных ударов на атаку по своей военной базе в Иордании поразили десятки целей, принадлежащих силам Корпуса стражей исламской революции и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии. Мишенями стали объекты КСИР и связанных с ним группировок. Также в последние недели обострилась ситуация в Красном море. С ноября прошлого года йеменские хуситы начали нападать на суда, которые связаны с Израилем, на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. В ответ 19 декабря глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале международной операции. С 12 января 2024 года американо-британские силы наносят авиаудары по территориям Йемена, подконтрольным хуситам.
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