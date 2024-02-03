МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Прямое военное столкновение с Ираном сейчас не входит в планы США — такое мнение высказал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. Иран снизил темпы производства урана ради улучшения отношений с США

Об отсутствии намерения наносить удары по территории Ирана сообщают американские СМИ, напомнил он.

По словам Пушкова, США накануне выборов уже имеют на руках военный конфликт на Украине, войну Израиля с палестинцами, острый кризис на юге Красного моря и рост напряженности вокруг Тайваня — в этих условиях администрация Джо Байдена "явно не хочет влетать с разбегу еще и в войну с Ираном".

Несмотря на сколь воинственные, столь и неумные призывы таких политиков, как Никки Хейли и Линдси Грэм, Вашингтон испытывает перегрузку в части военных кризисов, в которых уже участвуют США, подчеркнул сенатор.

"Поэтому война напрямую с Ираном не входит в его планы. Но у войн есть своя логика, и США рискуют просчитаться. Как уже много раз было в их истории, когда они втягивались в региональные конфликты", — резюмировал он.

Ранее США в рамках ответных ударов на атаку по своей военной базе в Иордании поразили десятки целей, принадлежащих силам Корпуса стражей исламской революции и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии. Мишенями стали объекты КСИР и связанных с ним группировок. Также в последние недели обострилась ситуация в Красном море. С ноября прошлого года йеменские хуситы начали нападать на суда, которые связаны с Израилем, на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. В ответ 19 декабря глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале международной операции. С 12 января 2024 года американо-британские силы наносят авиаудары по территориям Йемена, подконтрольным хуситам.