МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Главком ВСУ Валерий Залужный, скорее всего, будет уволен со своего поста, но у руководства Украины вызывает беспокойство тот сигнал, который этим шагом будет послан союзникам, пишет Bloomberg со ссылкой на мнение неназванного высокопоставленный европейского дипломата, который регулярно общается с командой Владимира Зеленского. Генерал ВСУ рассказал, из-за чего Запад в "ошеломлении" от Зеленского

"Зеленский может просто уволить своего генерала, и это вполне может быть концом игры", — отмечается в публикации.

По мнению авторов, снятие Залужного "наверняка нанесет ущерб моральному духу как среди военных, так и среди гражданского населения".

Также указывается на высокий уровень популярности генерала в рядах ВСУ.

"Если Залужного уволят, могут возникнуть беспорядки", — считает один из военнослужащих, высказавший свое мнение по поводу происходящего.

В Киеве в начале этой недели стали циркулировать слухи, что Зеленский уволил Залужного, причем они стали настолько широко распространенными, что офис президента был вынужден публично опровергнуть это заявление.