2024-02-03T06:25:57+03:00
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Раскрыто, чего опасаются в Киеве, затягивая с решением судьбы Залужного
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Главком ВСУ Валерий Залужный, скорее всего, будет уволен со своего поста, но у руководства Украины вызывает беспокойство тот сигнал, который этим шагом будет послан союзникам,... ПРАЙМ, 03.02.2024
впк, экономика, новости, украина, всу, валерий залужный, владимир зеленский
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Главком ВСУ Валерий Залужный, скорее всего, будет уволен со своего поста, но у руководства Украины вызывает беспокойство тот сигнал, который этим шагом будет послан союзникам, пишет Bloomberg со ссылкой на мнение неназванного высокопоставленный европейского дипломата, который регулярно общается с командой Владимира Зеленского.
"Зеленский может просто уволить своего генерала, и это вполне может быть концом игры", — отмечается в публикации.
По мнению авторов, снятие Залужного "наверняка нанесет ущерб моральному духу как среди военных, так и среди гражданского населения".
Также указывается на высокий уровень популярности генерала в рядах ВСУ.
"Если Залужного уволят, могут возникнуть беспорядки", — считает один из военнослужащих, высказавший свое мнение по поводу происходящего.
В Киеве в начале этой недели стали циркулировать слухи, что Зеленский уволил Залужного, причем они стали настолько широко распространенными, что офис президента был вынужден публично опровергнуть это заявление.