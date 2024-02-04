МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Российские силы ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, заявили в Минобороны России. "Алмаз-Антей" представит в Саудовской Аравии новейшие средства ПВО

"4 февраля около 18.30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — указано в публикации.

Всего с начала спецоперации было уничтожено 568 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 11 311 беспилотных летательных аппаратов, 456 зенитных ракетных комплексов, 14 814 танков и других боевых бронированных машин, 1211 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7887 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17 990 единиц специальной военной автомобильной техники.

Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года.

Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.