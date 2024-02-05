БРЮССЕЛЬ/ВАРШАВА, 5 фев — ПРАЙМ. Европейский союз должен приостановить поставки вооружений в третьи страны ради Украины, заявил глава евродипломатии Жозеп Борель. Кто займет место США? Вашингтон сворачивает проекты на Украине и в Европе

Ранее 1 февраля лидеры Евросоюза поручили министрам до начала марта утвердить увеличение средств для военной поддержки Украины через Европейский фонд мира.

Кроме того, газета Financial Times приводила текст совместного письма канцлера Германии Олафа Шольца, премьер-министров Дании, Чехии, Эстонии и Нидерландов Метте Фредериксена, Петра Фиалы, Каи Каллас и Марка Рютте с призывом увеличить усилия по военной поддержке Украины.

"Значительная часть нашей продукции экспортируется в третьи страны. Как я уже объяснил моим коллегам-министрам в последние дни, самый быстрый, дешевый и эффективный способ увеличить поставки боеприпасов на Украину — остановить поставки в третьи страны", — отметил Боррель.

Так он заявил журналистам на пресс-конференции в Варшаве с главой МИД Польши Радославом Сикорским.

Глава дипломатии ЕС подчеркнул, что импортеры вооружений могут подождать.

Польский министр, в свою очередь, поддержал позицию Борреля. Он добавил, что, если речь идет о закупках вооружений для Украины на мировых рынках, то чем больше, тем лучше.