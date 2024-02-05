МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Российские средства радиоэлектронной борьбы способны подавлять GPS-сигналы и предотвращать удары по территории страны, сообщает издание Express. Вода и пневматика: поляк нашел идеальное оружие против дронов

"Российское электронное оружие вызывает страх в НАТО. <…> Западные спецслужбы подозревают, что сверхсекретная российская РЭБ может вызвать массовые сбои в работе технологии GPS на восточном фланге НАТО", — сказано в материалах.

Express приводит слова военного эксперта Томаса Вингтона, который считает, что новейшие РЭБ заглушают сигналы GPS с нескольких направлений. Таким образом, отмечает он, Россия защищает свою территорию от возможных ракетных ударов.

Радиоэлектронная борьба — это форма ведения военных действий, предполагающая применение радиоизлучения для воздействия на радиоэлектронные компоненты систем управления, разведки и связи противника, а также защиту собственных систем от аналогичных действий. Средства РЭБ относятся к оружию на новых физических принципах.