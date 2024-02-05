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"Вызывает хаос". НАТО испугалась российского супероружия
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Российские средства радиоэлектронной борьбы способны подавлять GPS-сигналы и предотвращать удары по территории страны, сообщает издание Express. "Российское электронное оружие... ПРАЙМ, 05.02.2024
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Российские средства радиоэлектронной борьбы способны подавлять GPS-сигналы и предотвращать удары по территории страны, сообщает издание Express.
"Российское электронное оружие вызывает страх в НАТО. <…> Западные спецслужбы подозревают, что сверхсекретная российская РЭБ может вызвать массовые сбои в работе технологии GPS на восточном фланге НАТО", — сказано в материалах.
Express приводит слова военного эксперта Томаса Вингтона, который считает, что новейшие РЭБ заглушают сигналы GPS с нескольких направлений. Таким образом, отмечает он, Россия защищает свою территорию от возможных ракетных ударов.
Радиоэлектронная борьба — это форма ведения военных действий, предполагающая применение радиоизлучения для воздействия на радиоэлектронные компоненты систем управления, разведки и связи противника, а также защиту собственных систем от аналогичных действий. Средства РЭБ относятся к оружию на новых физических принципах.