БЕРЛИН, 5 фев — ПРАЙМ. Бундесвер заключил контракт с Rheinmetall на поставку нескольких десятков тысяч боеприпасов для автоматических гранатометов, заказ оценивается приблизительно в 30 миллионов евро, сообщается в пресс-релизе немецкого оборонного концерна. Портфель заказов Рособоронэкспорта достиг рекордной за 23 года суммы

"Бундесвер заказал у компании Rheinmetall производство и поставку 40-мм боеприпасов для автоматических гранатометов", — говорится в сообщении. Поставка боеприпасов должна быть завершена ещё в текущем году.

В первую часть заказа входит несколько десятков тысяч боеприпасов типа DM131. Характеристикой снарядов является их программируемый самоподрыв, что позволит войскам поражать цели за укрытиями, а также сбивать беспилотники. Общая стоимость данной части заказа составляет 22,9 миллиона евро. В контракте также содержится производство примерно 200 тысяч учебных патронов DM158 стоимостью около 7,2 миллиона евро.