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2024
https://1prime.ru/vpk/20240205/842990124.html
Rheinmetall произведет десятки тысяч снарядов для гранатометов бундесвера
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Бундесвер заключил контракт с Rheinmetall на поставку нескольких десятков тысяч боеприпасов для автоматических гранатометов, заказ оценивается приблизительно в 30 миллионов евро,... ПРАЙМ, 05.02.2024
впк, экономика, новости, rheinmetall, бундесвер, снаряды
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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БЕРЛИН, 5 фев — ПРАЙМ. Бундесвер заключил контракт с Rheinmetall на поставку нескольких десятков тысяч боеприпасов для автоматических гранатометов, заказ оценивается приблизительно в 30 миллионов евро, сообщается в пресс-релизе немецкого оборонного концерна.
"Бундесвер заказал у компании Rheinmetall производство и поставку 40-мм боеприпасов для автоматических гранатометов", — говорится в сообщении. Поставка боеприпасов должна быть завершена ещё в текущем году.
В первую часть заказа входит несколько десятков тысяч боеприпасов типа DM131. Характеристикой снарядов является их программируемый самоподрыв, что позволит войскам поражать цели за укрытиями, а также сбивать беспилотники. Общая стоимость данной части заказа составляет 22,9 миллиона евро. В контракте также содержится производство примерно 200 тысяч учебных патронов DM158 стоимостью около 7,2 миллиона евро.