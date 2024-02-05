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Госдеп одобрил продажу Нидерландам ракет "воздух-земля"
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Госдеп США одобрил возможную продажу Нидерландам ракет класса "воздух-земля" на 908 миллионов долларов, заявило Агентство по сотрудничеству в области безопасности, которое входит... ПРАЙМ, 05.02.2024
впк, экономика, новости, нидерланды, госдеп, ракеты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 5 фев — ПРАЙМ. Госдеп США одобрил возможную продажу Нидерландам ракет класса "воздух-земля" на 908 миллионов долларов, заявило Агентство по сотрудничеству в области безопасности, которое входит в состав Пентагона.
Ранее нидерландские власти запросили закупку 120 высокоточных ракет AGM-158 JASSM, вспомогательное оборудование, помощь материально-технического характера и обучение их использованию.
"Предполагаемая продажа послужит реализации интересов и целей внешней политики нацбезопасности США путем укрепления безопасности союзника по НАТО, выступающего важной силой в контексте политической стабильности и экономического прогресса в Европе", — отметили в Пентагоне.
В военном ведомстве подчеркнули, что сделка не нарушит военный баланс в Европе.
Теперь сделку должен рассмотреть конгресс США. В течение 30 дней законодатели разрешат либо заблокируют продажи.
Американская крылатая ракета воздушного базирования AGM-158 JASSM поступила на вооружение ВВС США в конце 2000-х годов. В 2018 году компания Lockheed Martin получила заказ на проектирование модифицированной ракеты.