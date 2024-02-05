ВАШИНГТОН, 5 фев — ПРАЙМ. Госдеп США одобрил возможную продажу Нидерландам ракет класса "воздух-земля" на 908 миллионов долларов, заявило Агентство по сотрудничеству в области безопасности, которое входит в состав Пентагона. Фермеры блокировали трассу на границе между Нидерландами и Бельгией

Ранее нидерландские власти запросили закупку 120 высокоточных ракет AGM-158 JASSM, вспомогательное оборудование, помощь материально-технического характера и обучение их использованию.

"Предполагаемая продажа послужит реализации интересов и целей внешней политики нацбезопасности США путем укрепления безопасности союзника по НАТО, выступающего важной силой в контексте политической стабильности и экономического прогресса в Европе", — отметили в Пентагоне.

В военном ведомстве подчеркнули, что сделка не нарушит военный баланс в Европе.

Теперь сделку должен рассмотреть конгресс США. В течение 30 дней законодатели разрешат либо заблокируют продажи.

Американская крылатая ракета воздушного базирования AGM-158 JASSM поступила на вооружение ВВС США в конце 2000-х годов. В 2018 году компания Lockheed Martin получила заказ на проектирование модифицированной ракеты.