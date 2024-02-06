МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Новейшие образцы российского вооружения и военной техники, включая беспилотники, получат разрешение на экспорт в 2024 году. Об этом генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил агентству РИА Новости в рамках выставки World Defense Show 2024 в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. "Рособоронэкспорт" разъяснил причину отказа от экспорта дрона "Ланцет"

"В 2024 году мы ожидаем, что российские предприятия-производители активизируют оформление разрешительной документации на новые образцы, в том числе из беспилотного сегмента. Кроме того, рынок показывает высокий спрос на нашу продукцию, прошедшую модернизацию по результатам боевого применения", — отметил глава организации.

Михеев также отметил интерес зарубежных заказчиков к автономному беспилотному подводному комплексу "Клавесин-1РЭ", который впервые продемонстрировали за рубежом. Глава "Рособоронэкспорта" выразил надежду, что данный тип вооружения должен привлечь внимание государств, имеющих выход к морю.

Ранее 5 февраля Михеев сообщил, что портфель заказов российской госкомпании "Рособоронэкспорт" по состоянию на конец 2023 года достиг рекордной за 23 года существования компании суммы, превысив 55 миллиардов долларов. Глава компании заметил, что весь мир видит, как российское оружие превосходит западное на поле боя, и выбор становится очевидным.

Международная выставка по обороне и безопасности World Defense Show проводится в столице Королевства Саудовская Аравия во второй раз. Организаторы рассчитывают, что в перспективе форум займет центральное место среди аналогичных мероприятий. Организатором единой российской экспозиции традиционно выступает "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию Ростех).