Глава сил обороны Эстонии: Россия превзошла ожидания в производстве боеприпасов
МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Россия превзошла ожидания в производстве боеприпасов, заявил командующий силами обороны Эстонии генерал Мартин Херем. Его слова приводит издание Bloomberg.
"За последние шесть месяцев стало ясно, что Россия способна производить во много раз больше боеприпасов, чем предполагалось ранее", — цитирует генерала издание. Херем также отметил, что российская сторона не испытывает затруднений с привлечением военных.
Ранее в Министерстве обороны России сообщали, что каждый день более полутора тысяч россиян пишут заявления о приеме на военную службу.
Ранее в 2023 году ведущий российский боеприпасный концерн "Техмаш" сообщал, что на фоне Специальной военной он в 20 раз нарастил производство боеприпасов для реактивных систем залпового огня.
Ранее Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.
Вместе с тем в Кремле указывали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сегодня нет, при этом абсолютным приоритетом для Российской Федерации остается достижение целей спецоперации, которое пока возможно только военным путем.
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