МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Россия превзошла ожидания в производстве боеприпасов, заявил командующий силами обороны Эстонии генерал Мартин Херем. Его слова приводит издание Bloomberg. Эстония призвала ЕС внести свой вклад в поставки снарядов Киеву

"За последние шесть месяцев стало ясно, что Россия способна производить во много раз больше боеприпасов, чем предполагалось ранее", — цитирует генерала издание. Херем также отметил, что российская сторона не испытывает затруднений с привлечением военных.

Ранее в Министерстве обороны России сообщали, что каждый день более полутора тысяч россиян пишут заявления о приеме на военную службу.

Ранее в 2023 году ведущий российский боеприпасный концерн "Техмаш" сообщал, что на фоне Специальной военной он в 20 раз нарастил производство боеприпасов для реактивных систем залпового огня.

Ранее Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.

Вместе с тем в Кремле указывали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сегодня нет, при этом абсолютным приоритетом для Российской Федерации остается достижение целей спецоперации, которое пока возможно только военным путем.