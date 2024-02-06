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Стратегические ракетоносцы пролетели над Северным Ледовитым океаном
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Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 провели плановый полет над морем Лаптевых и Северным ледовитым океаном, сообщило Министерство обороны России. "Два стратегических... ПРАЙМ, 06.02.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 провели плановый полет над морем Лаптевых и Северным ледовитым океаном, сообщило Министерство обороны России.
"Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана и моря Лаптевых продолжительностью более 10 часов", — сказано в сообщении.
По словам командующего дальней авиацией, полет выполнялся в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Стратегический сверхзвуковой бомбардировщик Ту-160 предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных целей в удаленных военно-географических районах и глубоком тылу континентальных театров военных действий.