МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 провели плановый полет над морем Лаптевых и Северным ледовитым океаном, сообщило Министерство обороны России. The Telegraph: "обшарпанная" армия Британии не готова воевать с Россией

"Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана и моря Лаптевых продолжительностью более 10 часов", — сказано в сообщении.

По словам командующего дальней авиацией, полет выполнялся в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Стратегический сверхзвуковой бомбардировщик Ту-160 предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных целей в удаленных военно-географических районах и глубоком тылу континентальных театров военных действий.