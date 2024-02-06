ВАШИНГТОН, 6 фев — ПРАЙМ. США поставляют на Украину военное оборудование, которое закупают по программе USAI, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

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Отмечается, что данная программа предполагает закупку военной техники для Киева именно на рынке.

"Есть некоторые контракты в рамках USAI, которые продолжают исполняться, долгосрочные контракты. Полного списка перед глазами у меня нет, но некоторые контракты рассчитаны на годы. Так что да, некоторые поставки на Украину продолжатся", — сказала Сингх.

Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.