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2024-02-06T23:14:27+03:00
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США поставляют Киеву военное оборудование по уже заключенным контрактам
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США поставляют на Украину военное оборудование, которое закупают по программе USAI, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. Отмечается, что данная... ПРАЙМ, 06.02.2024
впк, экономика, новости, сша, украина, вооружение
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 6 фев — ПРАЙМ. США поставляют на Украину военное оборудование, которое закупают по программе USAI, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.
Отмечается, что данная программа предполагает закупку военной техники для Киева именно на рынке.
"Есть некоторые контракты в рамках USAI, которые продолжают исполняться, долгосрочные контракты. Полного списка перед глазами у меня нет, но некоторые контракты рассчитаны на годы. Так что да, некоторые поставки на Украину продолжатся", — сказала Сингх.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.